Korona İran'da 122 can daha aldı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 232'ye, hastalığa yakalananların sayısının ise 68 bin 192'ye kişiye yükseldiğini, 35 bin 465 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 969 kişinin kritik durumda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 1972 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 122’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 242 bin 568 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.