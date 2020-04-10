Bulgaristan'ın İran'a gönderdiği korona ile ilgili ilaç yükü Türkiye sınırından yurda getirildi

İRNA muhabirine konuşan Namdar, 'Bu, İranlı ve Türk yetkililerinin mutabakatı uyrınca sağlık sektöründe kullanılmak üzere Maku ilçesinde bulunan Sarısu Sınır Çarşısı üzerinden ülkemize getirilen ikinci ilaç yüküdür' dedi.

1 milyon 481 bin avro değerindeki bu yükün gümrük işlemleri yapıldıktan sonra bir tırla Tahran'da bulunan Şehriyar Gümrüğü'ne götürüldüğünü ifade eden Namdar, Bazergan Gümrüğü'nün bütün ilaç yüklerini Bazergan'dan bir kilometre uzaklıkta bulunan Sarısu Sınır Çarşısı üzerinden yurda getirilmesi için hazır olduğunu kaydetti.

Uluslararası taşımacılık şirketlerinin Türkiye gümrükleri ile koordineli olarak ilaç yüklerini taşımak için tırlarının özelliklerini Bazergan Gümrüğü'ne bildirebileceklerini dile getiren Bazergan Gümrük Genel Müdürü Namdar, 'Almanya'dan alınan ilk 26 tonluk ilaç yükü de birkaç gün önce Sarısu Sınır Çarşısı üzerinden ülkemize getirildi' diye ekledi.

İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Maku ilçesi sınırları içinde yer alan Sarısu Sınır Çarşısı'nın karşısında Türkiye tarafından Doğubayazıt ilçesi yer almaktadır.