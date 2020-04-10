İran, ABD'nin ambargolarına karşı çıkma konusunda yalnız değildir

Euronews'un İngilizce sitesinde yazı kaleme alan Büyükelçi Dehgani, 'İran'la ticaretin önünde büyük engeller oluşturan ambargoların azaltılması konusunda dünya çapında sesler yükselmekte, ancak ABD yetkilileri bu taleplere cevaben İran'ın asla yaptırımların azaltılması talebini iletmediği iddiasındadır. Onlar demek istediği belki ambargoların düşürülmesi için ABD yönetiminden doğrudan talepte bulunmaktır. Onlar bir adım ileri giderek bütün bu küresel kampanyayı İran'ın ambagorların azaltılması için başlattığı bir kampanya olarak lanse etmeye çalışıyorlar' diye belirtti.

'ABD yönetiminin yaptırımların azaltılması için tek koşulu İran'ın doğrudan talebi midir? Yoksa bu mesele ABD yönetiminin maksimum baskı politikasının bir parçası mıdır?' sorularını yönelten İranlı Büyükelçi, yazısnın devamında şunları yazdı:

'İran aslında ABD'nin tek taraflı ambargolarını resmiyete tanımıyor ve bunları yasa dışı ve uluslararası hukukun çiğneyicisi olarak buluyor. Bu nedenle İran geçerli saymadığı bir konuya önem vermemektedir. Ayrıca maksimum baskı kampaynasının Trump yönetimi için maksimum beklentisi oluşturduğunu söylemek mümkün. Trump'ın İran'ın kendisi ile iletişime geçmesi ısrarı, bu bakışı gözler önüne seriyor.

Bütün bunlar onların İran'ın teslimiyetinden daha az birşeye razı olmadıklarını gösteriyor. Beyaz Saray'ın maksimum beklentileri, bu ülkenin ümitsizliğe kapılacağına neden olacak.

Öte yandan İran, ABD yaptırımlarının meşruiyetimi reddetme konusunda yalnız değildir. AB kendi adına üçüncü tarafın sınır ötesi etkilerini resmiyete tanımadığı gibi ambargoların korona ile mücadelede yaşamsal imkanların tesliminin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı. Bu yüzden AB uluslararası hukuku savunmanın ekonomik çıkarlara öncelik verdiğini kanıtlamak için iyi bir konumdadır.

Kovid-19 ulusal meselenin ötesinde hiçbir coğrafya, bölge, ulus ve kültüre özgü değildir. Bu konu da küresel dayanışma için özel fırsatlar oluşturmuştur. BM Genel Sekreteri bu tür yaptırımların korona ile mücadele eden ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde olumsuz etki bıraktığını söyledi.

İran'ın ABD'nin tek taraflı ambargolarını yasa dışı olarak bulması, bu tür ambargolara küresel muhalefet ve bu tür yaptırımların İran'ın korona ile mücadelesi üzerindeki etkilerine dünyanın itirazı, ABD yetkililerinin ambargoların kaldırılması talebini duyması için yeterli değil midir?'