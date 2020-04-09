Korona tehlikesine maruz kalan İsrail hapishanelerindeki 6 bin Filistinlı esirin serbest bırakılamısı gerekiyor

Yargı Erki Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Müstazaflar Günü nedeniyle Hamas Siyasi Büro Şefi ile telefonda görüşen Yargı Erki Başkanı Hüccetü'l-İslam Reisi, İmam Mehdi'nin doğum günü olarak bilinen Nime Şaban Bayramı'nın tüm müslümanlar ve insanlık için ümit günü olduğuna dikkati çekerek, Kudüs'ün özgürleşmesinin bütün İran halkı ile dünya müslümanlarının en önemli arzusu olduğunu söyledi.

'Filistini işgal eden işgalcilerin kuşatması altında yaşamak zorunda kalan Gazze'nin durumu günümüzde hiçbir müslüman ve özgürlükçü insan için kabul edilebilir değil' diyen Hüccetü'l-İslam Reisi, 'Siyonistler Gazze'de dünyanın en büyük hapishanesini yapmış. Bu koşullar altında mazlum ve müslüman Gazze halkı yaşamaya mahkum edilmiş ve bizi en çok kayglandıran da onların korona virüsü salgınından kaynaklanan tehlikeler nedeniyle hayatlarının tehlikeye düşmesdir' diye konuştu.

Gazze halkının ilaç ve sağlık ve tıbbi malzemeler konusunda sıkıntı ve kısıtlamalarla karşı karşıya olduklarının altını çizen İranlı yetkili, 'Kuşkusuz Siyonist rejimin bu yaptıkları, insalığa karşı suç olarak müslüman savunmaz halkı kuşatma altına alıp ilkin haklarından yoksun bırakmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Bütün dünyadaki özgür insanların Filistin halkına yapılan zulme itiraz etmeleri gerektiğini dile getiren Reisi, 'BM ve insan hakları savunucu olduklarını iddia eden kurumların Gazze halkına yapılan zulümlere sessiz kalması, şaşırtıcı ve onların kendi siyasi çıkarlarını insan haklarına tercih ettiklerinin göstergesidir. Siyonistlerin elinden esir düşen Filistinlilerin serbest bırakılması, özellikle de korona tehlikesinin yaşandığı bugünlerde her şeyden daha zorunludur' diye ekledi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve İran halkına Filistin ve Gazze halkına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, bu desteklerin İran halkının uyanık ve bilinçli vicdana sahip olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

İsrail rejiminin Gazze halkına karşı insanlık dışı eylemlerinden bahseden Haniye, 'Siyonistlerin yaptığı zulüm, onlar için kötü ve vahim sonuçlar doğuracak ve Filistinli mücahitlerin önünde yenilgiye uğrayacaklardır' açıklamasında bulundu.

İran Yargı Erki Başkanı'nın Filistinli mahkumların durumu ile ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Haniye, 'Sizin Filistin'in durumundan haberdar olmanız, Filistin meselesine özel teveccühünüzü ve canı gönülden bizimle olduğunu gösteriyor' diye ekledi.