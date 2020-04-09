İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 32 bin 309'a ulaştı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 110'a, hastalığa yakalananların sayısının ise 66 bin 220'ye kişiye yükseldiğini, 32 bin 309 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 918 kişinin kritik durumda yoğun bakımda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 1634 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 117’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 231 bin 393 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.