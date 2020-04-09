Korona ile mücadeledeki deneyimlerimizi Türkiye'ye aktarmaya hazırız

Vaizi ile Albayrak arsında yapılan görüşmede taraflar, iki ülke sağlık bakanlarının yakın istişaresinin ve korona ile mücadeleden edinilen deneyimlerin paylaşılması gerektiğinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın koronavirüs salgını konusunda her türlü deneyim ve yardımını Türk hükümetine sunmaya ve bunları Türkiye ile paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede taraflar ikili ekonomik iş birliğinin gelişmesi sürecinde atılan etkin adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bütün sağlık protokol ve koşullarının riayeti ile gümrüklerinin günnün 24 saati mal transferi yapabileceklerini açıkladı.

Vaizi ile Albayrak ayrıca bugünkü koşullarda iki ülke iş adamları arasında yapılan ticaretin kolaylaştırılması ve net bir sağlık protokolünün uygulanması gerektiğinin altını çizdi.