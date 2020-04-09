9 Nis 2020 23:58
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News Code: 83745050
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı:

Korona ile mücadeledeki deneyimlerimizi Türkiye'ye aktarmaya hazırız

Korona ile mücadeledeki deneyimlerimizi Türkiye'ye aktarmaya hazırız

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türkiye Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkede korona ile mücadele sürecini değerlendirerek, İran'ın korona konusundaki deneyimlerini Türk tarafı ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Vaizi ile Albayrak arsında yapılan görüşmede taraflar, iki ülke sağlık bakanlarının yakın istişaresinin ve korona ile mücadeleden edinilen deneyimlerin paylaşılması gerektiğinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın koronavirüs salgını konusunda her türlü deneyim ve yardımını Türk hükümetine sunmaya ve bunları Türkiye ile paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Görüşmede taraflar ikili ekonomik iş birliğinin gelişmesi sürecinde atılan etkin adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bütün sağlık protokol ve koşullarının riayeti ile gümrüklerinin günnün 24 saati mal transferi yapabileceklerini açıkladı.

Vaizi ile Albayrak ayrıca bugünkü koşullarda iki ülke iş adamları arasında yapılan ticaretin kolaylaştırılması ve net bir sağlık protokolünün uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

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