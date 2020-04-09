Emperyalizmin düşmanlığı İslam Cumhuriyeti'nin aslıyladır

İran televizyonunda canlı olarak yayınlanan konuşmasında Ayetullah Hamanei, 'Korona meselesi bizi düşmanların komplolarından uzak tutmamalı ve halihazırda dünyanın farklı noktalarında milyonlarca insan, düşmanın zülmu ve baskısı altındadır' dedi.

Yemen, Filistin ve birçok yerde insanların baskı altında olduüunu ve zulüm gördüklerini dile getiren Ayetullah Hamanei, ABD'nin tarih boyunca çeşitli ülkeler aleyhine zulüm yaptığını ifade ederek, 'Viyetnam savaşında ABD bu ülkeye saldırdı. Son zamanlarda da Irak'a yaptığı saldırıda birçok insan şehit düştü' diye konuştu.

Saddam Hüseyin'in İran-Irak savaşı boyunca İran'a şehirleri ve Irak'ın Halepçe kentine yönelik kimyasal saldırılar dahil birçok cinayet işlediğine işaret eden İslam İnkılabı Rehberi, 'Bazı uygar ve gelişmiş ülkeler, Saddam'a kiyasal silah temin etti ve bugüne kadar onlardan hiçbiri bunun hesabını vermemiş ve neden bu cinayetleri işlediklerine dair açıklama yapmamıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Halkın ve yetkililerin korona ile mücadeledeki çalışmalarını takdir eden Ayetullah Hamanei, 'İran halkı bu mücadelede parlak rol oynadı ve bu ulusal gururun zirvesi, sağlıkçılarımız tarafından yaşatıldı. İran halkı bu konuda çok güzel ve ilginç ve hatta inanılmaz görüntüler yarattı' diye vurguladı.

Batılı ülkelerin son haftalarda korona virüsü ile ilgili sergileikleri tavırlara değinen Ayetullah Hamanei, 'Bir devletin bir gün başka bir devlete ait maskeleri, öbür gün eldivenleri yolda alıkoyarak kendisine götürmesi, ki bu mesele birkaç kez Avrupa ve ABD'de yaşandı, veya halkın birkaç saat içinde mağazaları boşaltması, buzdolaplarını doldurması, dükkan raflarının boşalması, bunların hepsini yaşadık' açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Kimileri birkaç tuvalet kağıdı için birbiri ile çatıştı veya silah alımı için sıraya girdi. Zira onlar bugünlerde tehlike duydukları için silahlanmaları gerektiğini hissetti. Veya hastalar için öncelik tanımalı veya yaşlı hastaları tedavi etmemeli. Yaşlı hastaların artık tedavi etmesine gerek kalmadığını ve bu kısıtlı imkanlarımızla tedavi etmelerine gerek kalmadığını söylediler.

Bunlar oralarada yaşanan şeylerdir. Bazıları korona korkusundan dolayı, ölüm korkusundan intihar etti. Bunlar bazı Batılı halkların gösterdiği davranışlardı. Tabi bu Batı uygarlığında egemen felsefenin mantıklı ve doğal sonucudur.'

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir bölümünde de İmam Mehdi'nin doğum yıldönümünü bütün dünya müslümanlarına tebrik etti.