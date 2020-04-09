İran ve Türkiye parlamento başkanları korona ile mücadeleyi ele aldı

İslami Şura Meclisi Haberler ve Medya Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Laricani'yi arayarak kendisinin bir an önce sağlığına kavuşması dileğinde bulunan TBMM Başkanı Şentop, 'Kendi ve Türk milleti adına Allah'tan sizin ve İran halkının sağlığına kavuşması dileğinde bulunuyor ve kolektif çalışamayla korona salgını krizini atlatmayı umuyorum' diye konuştu.

Türk yetkili ayrıca korona salgınının durdurulması ve kontrol altına alınması hakkında Türkiye ile İran'ın birlikte yapabileceği iş birliği ve ortak karar ve eylemler hakkında fikir alışverişinde bulundu.