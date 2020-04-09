9 Nis 2020 11:57
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İslam İnkılabı Rehberi, İmam Mehdi'nin doğum yıldönümünü nedeniyle tüm dünya müslümanlarını tebrik etti

İslam İnkılabı Rehberi, İmam Mehdi'nin doğum yıldönümünü nedeniyle tüm dünya müslümanlarını tebrik etti

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü olarak bilinen Nime Şaban Bayramı nedeniyle bütün dünya müslümanlarını kutladı.

Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi sitesinden yapılan açıklamaya göre, televiyonda halka hitaben konuşma yapan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Nime Şaban Bayramı bütün siz değerli bacı ve kardeşlerime, tüm İran halkına, dünya müslümanlarına ve dünya çağında bütün özgürlükçü insanlara kutlu olsun' diye konuştu.

Ayetullah Hamanei, 'Maalesef ben sizi yakından görme şansına sahip olmadığım için uzaktan sizinle konuşuyorum. Ancak bu da bir tecrübedir' diye ekledi.

Ayetullah Hamanei'nin konuşması, İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı kanallar, Ayetullah Hamanei resmi sitesi, instagram hesabı ve Khamenei.ir sitesince naklen yayınlandı.

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