İran ve Irak'tan askeri iş birliğinin geliştirilmesine vurgu

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi General Mustafa Muradiyan ile Irak Savunma Bakanı Nicah el-Şimri arasında yapılan görüşmede taraflar ikili ilişkilerin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede taraflar ayrıca iki ülke arasındaki askeri ve savunma iş birliğinin geliştirilmsine vurgu yaparak, IŞİD terör örgütünün gizli örgütlenmesi ile mücadelenin sürdürülümesi gerektiğni belirtti.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin korona krizi ile etkin ve eşsiz şekilde mücadelesini takdir eden İranlı ve Iraklı iki yetkili, İran ve Irak'ın korona salgınına karşı deneyimlerini birbiri ile paylaşmasını da masaya yatırdı.