Rusya: Yaptırımlar, tıbbi malzemelerin İran'a gönderilmesini zorlaştırmıştır

Aynı zamanda Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı olan Slutskiy, Rusya Barış Vakfı sitesinde yayınlanan açıklamasında, 'İnsanlık, eşi benzeri görülmemiş şekilde korona virüsü ile karşı karşıya kalmıştır. Bu virüs tüm dünyayı kasıp kavurmuş ve insanların hayatına mal olmuştur' değerlendirmesinde bulundu.

Rus yetkili açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Rusya'nın BM'de sunduğu öneri, ABD, AB, İngiltere, Gürcistan ve Ukrayna tarafından sadece siyasi saiklerle ve BM Genel Sekreteri'nin ambargoların kalsırılması yönündeki isteğine rağmen reddedildi.

Kendilerini demokratik olarak niteleyen Batılı ülkeler, yer küresinde yaşayan insanların üçte biri hakkında çeşitli ambargolar devreye sokmuş ve korona ile mücadele günlerinde bile bu yaptırımları kaldırmak niyetinde değillerdir.

Bu tür insanlık dışı politika, İran ve Venezula gibi ülkelere sağlık ve tıbbi malzeme ve yardımlarının gönderilmesini zor duruma sokmakla birlikte Avrupa dahil diğer ülkelerin ekonomilerinin toparlanmasına da katkı sağlamamaktadır.'