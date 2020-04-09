Dünya Büyük ve Yüksek Kuleler Federasyonu tarafından Tahran Milad Kulesi'ne övgü

Milad Kulesi Halkla İlişkiler Dairesi'nin haberine göre, İran'ın korona ile mücadelesinde ön cephede yer alan sağlıkçılara teşekkürlerini sunan Dünya Büyük ve Yüksek Kuleler Federasyonu, Milad Kulesi'nin İran hastane ve sağlık personeline teşekkür etmek adına yeşil renklerle ışıklandırılmasını takdir etti.

Tahran Milad Kulesi, 29 Mart günü, korona ile mücadelede tüm fedaralıklarıyla mücadele eden sağlık personeline teşekkür adına yeşil renklere bürünerek, İran kamuoyunun yanı sıra Dünya Büyük ve Yüksek Kuleler Federasyonu'nun da takdirini toplamıştı.

Milad Kulesi, İran’ın başkenti Tahran‘ın merkezi semtinde bulunan dünyanın en yüksek 6. gökdelenidir.

2000 yılında yapımına başlanan Milad Kulesi, 2007 yılında tamamlanmış ve 2008 yılında hizmete açılmıştır.

Yapının en uç kısmına kadar yüksekliği 435 mt’dir. 345. metrede 12. kat ve teras yer almaktadır. Teras katında Elburz Dağları’nın eteklerindeki Tahran şehrini rahatça izlemek mümkündür.

Milad Kulesi, Muhammet Rıza Hafizi (Yadman Sazeh İnşaat Şirketi) tarafından İran ve İslami geleneklerine göre doğu tarzı bir yapı olarak tasarlanmıştır.

En üst katta Tahran manzarasına hakim olan restoran 360 derece dönüyor.

Bu katın salonunda İran uygarlığı gösteriliyor. Eserin 4 büyük ve 4 küçük duvarı bulunuyor. Küçük duvarda nar üzüm gibi cennet meyvelerini görebilirsiniz.

120 metrelik televizyon sinyali vericisi ile devasa bir anteni andırıyor.