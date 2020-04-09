ABD'nin Merkez Bankası'nın Avrupa'daki kaynaklarını alkoyma çalışması başarısız oldu

Merkez Bankası Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Himmeti yaptığı açıklamada, 'Akıllı gözetimle ve hukuki işlemleri ön planda tutarak Lüksemburg'da yaptığımız adli takiplerimiz sonucu Nevruz'un ilk günlerinde ABD'ye karşı ülkemiz ve Merkez Bankamız adına iki zafer kazandık' dedi.

Merkez Bankası'na ait olan ve 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren Lüksemburg Clera Stream Bankası'nca alıkonulan 1.6 milyar dolarlık tutarın serbesy bırakıldığına değinen Himmeti, 'Bunun ardından bu ülke mahkemelerinin geçici kararı ile Merkez Bankası'na ait tutarların 11 Eylül saldırılarının arkasında İran'ın olduğu yönündeki yalanla ABD'ye transfer edilerek bu saldırının yalancı iddiacıları arasında dağıtılması önlendi' diye ekledi.