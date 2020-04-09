Azadi Kulesi, İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırıldı

Nime Şaban günü olarak da bilinen İmam Mehdi'nin doğum yıldönümünde Azadi Kulesi, Tahran Belediyesi tarafından hazırlanan projektörlerle ışıklandırılarak güzel görüntüler oluşturuldu.

Tahran Belediyesi Estetik Kurumu Genel Müdürü Berzin Zergami konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Bu yıl koronavirüsün yayılması ve vatandaşlarımızın evlerinde olması nedeniyle Azadi Kulesi'nde bu görüntülere yer vererek sosyal medyada vatandaşlar için elverişlibir ortam yaratmaya çalıştık' dedi.

Zergami ayrıca bu ışıklandırma tekniğini diğer bayramlarda da uygulamak istediklerini ve bu akşamki ışıklandırmanın başkentin 22 ana noktasında yapıldığını söyledi.

Öte yandan Tahran milletvekili Ferid Musevi de bu törende yaptığı açıklamada, korona ile mücadele edilen bugünlerde Tahran Belediyesi'nin sosyal medyada halk için renkli ve coşkulu ortam yaratmaya çalıştığını belirtti.