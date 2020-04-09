İran Uzay Araştırma Merkezi uzay sistemlerinde kullanılmak üzere ısı nakil borusu üretti

Uzay Araştırmaları Merkezi'nin haberine göre, üretilen ısı borularının başarılı test süreçlerinden geçtiğine işaret eden Samimi, bu ürünün halihazırda ilgili sanayi kollarında kullanılmak üzere ticarileştirilme amacında olduğunu söyledi.

Isı borularının uzay sistemlerinde çok kullanılan bir ürün olduğuna dikkati çeken Samimi, 'Bunlar, uydu sistemlerinde ısı kontrol ölçüm endekslerindendir. Pars-1 değerendirme uydusuna da bu tür borular kullanılmıştır' diye konuştu.

İran Uzay Araştırma Merkezi'nin ısı nakil borularını üreterek ülkemizin uzay sanayi ve diğer yan kollarına hizmet ettiğini dile getiren İranlı yetkili, bu tür boruların elektronik, soğutma ve ısıtma, tıp teçhizatı sanayi gibi birçok sektörde kullanılan bir parça olduğunu sözlerine ekledi.