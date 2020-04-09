İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koronalı günlerdeki kitap önerisi: Küçük Karabalık

Sosyal medya hesabından video paylaşan İmamoğlu, Türk halkına korona günlerinde İstanbul Merkez Kütüphanesi'nden online kitap alımını önererek, bu kütüphanenin online kitapları özel indirimle satışa sunduğunu açıkladı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda önerdiği özel kitap, ünlü İranlı yazar ve öğretmen Samed Behrengi'nin dünyaca tanınan Küçük Kara Balık isimli çocuk kitaptı.

İmamoğlu Küçük Kara Balık'ı dünya klasik çocuk edebiyatında parlak bir eser olarak unutulmaz ve küresel bir kitap olarak nitelendirdi.

Samed Behrengi 1939 yılında İran'ın Tebriz kentinde doğmuştur. Aslen İranlı olan yazar çocuk hikayeleri ve masal derleyicisidir.

Öğretmen okulunda okuduktan sonra birçok köy okulunda öğretmenlik yapmıştır.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü gece derslerini aldı. Azerbaycanlı köylü çocuklara rehberlik hizmetleri sundu ve onlar için masallar yazdı.

Azerbaycan halk edebiyatını inceledi. Dilden dile dolaşan öyküleri derleyerek Azerbaycan Türkçesi ve Farsça olarak yeniden kaleme aldı.

Azerbaycan’ın halk folkloru üzerinde ilgi ile durdu. İran’ın eğitim sistemini tespit etti ve çözüm yolları üretti. İran, Fars ve Azerbaycan kültürü üzerinde incelemeler yaptı.

Masalları derledi bunun yanında çocuk öyküleri yazdı. Çocuk öyküleri olarak görülen bu eserler bazı kesimlerce öğüt dolu, adaleti ve eşitliği sorgulayan eserlerdi.

Zamanın Şah yönetimine karşıydı. Bunun için hikâye ve masallar yazarak başkaldırdı. İdealist bir öğretmen olan Samed Behrengi eleştirilerin odağında kaldı.

Eserleri onlarca dile çevrilmiştir. Dönemin ünlü dergi ve gazetelerinde çıkan yazılarında birçok takma isim kullandı.Adine isimli haftalık bir gazete çıkardı ve dönemin baskıcı işleyişi yüzünden varlığını sürdüremedi.

Samed Bahrengi 1968 yılında daha 29 yaşında iken Aras nehrinde yüzerken bir kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Yüzerken boğulduğu söylentisi yayılsa da buna kimse inanmadı, çünkü Behrengi, yazdığı masallarla, ülkesinin başına çöreklenmiş Şahlık düzenini açıkça eleştiyor, her türlü baskı yönetimine karşı çıkıyordu. Bu yüzden suikaste uğradığı savlanagelmiştir. Yapıtları onlarca dile çevrilmiştir.

O dönemin önemli gazetelerinde ve dergilerinde çıkan yazılarında S. Garanguş, Çingiz, Merâtî, Bâbek, Behreng, Adıbatmış, Daryûş, Nevvâb Merâgî, S. Adam, Solma gibi takma adlar kullandı. Âdîne adlı haftalık bir gazete çıkardıysa da, o dönemin baskıcı yönetimi altında bu gazete varlığını sürdüremedi.

Yapıtları

* Bir Varmış Bir Yokmuş

* Bir Şeftali Bin Şeftali

* Bu Gelen Köroğludur

* Püsküllü Deve

* Sevgi Masalı

* Küçük Kara Balık

* Ulduz Kız’ın Konuşan Bebeği

* Ulduz Kız’ın Kargaları

* Pancarcı Çocuk

* Kel Güvercinci

* Yıldız ve kargalar

* Bir Günlük Düş ve Gerçek

* Bir Aşk Masalı