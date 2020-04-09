Biyolojik silahlar ile ilgili uluslararası sözleşmeler gözden geçirilmelidir

Kültürel Devrim Yüksek Konseyi Haber Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektubunda dünya çağında korona salgınının yayılmasına işaret eden Ayetullah Amili, 'BM pratik adımlar atarak ve işlevsel yapı oluşturup söz konusu faaliyetleri yapmakla suçlanan ülkelerin erişimini engelleyerek bu hususta gereken çabayaı göstermelidir' ifadesine yer verdi.

Ülkeler arası bütün tanınmış sınırları ezip geçen ve halkı sonuçlarına katlamak zorunda bırakan korona virüsünün halkların ve hükümetlerin iş birliği ve uluslararası kararlılık ve çalışmakla atlatılması gerektiğinin altını çizen Ayetullah Amili, 'Ancak bu önleyici ve tedavi edici adımların yanı sıra, bu vahşi virüsü daha güvenli ve biyolojik silahlardan arındırılmış bir dünyaya doğru barışsever hareketin oluşturulması adına elverişli bir fırsat olarak değerlendirmek mümkün' diye ekledi.