9 Nis 2020 05:14
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News Code: 83743827
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Kültürel Devrim Yüksek Konseyi Sekreteri:

Biyolojik silahlar ile ilgili uluslararası sözleşmeler gözden geçirilmelidir

Biyolojik silahlar ile ilgili uluslararası sözleşmeler gözden geçirilmelidir

Tahran, İRNA- İran Kültürel Devrim Yüksek Konseyi Sekreteri Ayetullah Said Rıza Amili, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektubunda, BM'nin siyasi ortamdan uzak biyolojik silahlarla ilgili uluslararası sözleşmeleri gözden geçirmesini ve caydırıcı ve önleyici önlemleri artırmasını istedi.

Kültürel Devrim Yüksek Konseyi Haber Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektubunda dünya çağında korona salgınının yayılmasına işaret eden Ayetullah Amili, 'BM pratik adımlar atarak ve işlevsel yapı oluşturup söz konusu faaliyetleri yapmakla suçlanan ülkelerin erişimini engelleyerek bu hususta gereken çabayaı göstermelidir' ifadesine yer verdi.

Ülkeler arası bütün tanınmış sınırları ezip geçen ve halkı sonuçlarına katlamak zorunda bırakan korona virüsünün halkların ve hükümetlerin iş birliği ve uluslararası kararlılık ve çalışmakla atlatılması gerektiğinin altını çizen Ayetullah Amili, 'Ancak bu önleyici ve tedavi edici adımların yanı sıra, bu vahşi virüsü daha güvenli ve biyolojik silahlardan arındırılmış bir dünyaya doğru barışsever hareketin oluşturulması adına elverişli bir fırsat olarak değerlendirmek mümkün' diye ekledi.

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