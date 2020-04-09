Nükleer Anlaşma'nın uygulanması için Avrupa'nın teminat vermemesi durumunda uranyum zenginleştirme devam edecek

Milletvekili Hüseyin Nakavi Hüseyni, İslami Şura Meclisi'nin dünkü açık oturumunda Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Nükleer Anlaşma ile ilgili raporunu okudu.

Bu rapora göre AB'nin İran'ın ihtiyacı ve isteği doğrultusunda ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmeden sattığı miktardan (günlük ortalama 2 milyon 600 bin varil) daha az olmaması koşuluyla İran petrolünün satışını temin etmesi ve İran''ın petrol satışı ve diğer ihracatından elde edilen döviz kaynaklarına erişimi ve yönetimi konusunda sorunla karşılaşmaması hakkında teminat ve garanti vermesi gerekmektedir.

Raporda ayrıca AB'nin söz konusu pratik garantileri vermekten çekinmesi durumunda İran'ın karşılıklı ve uygun eylem yasası uyarınca derhal NPT'yi gönüllü olarak uygulamayı iptal etmeyi incelemek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iş birliğini gözden geçirmek ve kısıtlamak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikle geniş çapta uranyum zenginleştirmek gibi barışçıl nükleer faaliyetlerine yeniden başlamak ve artırmak gibi meseleleri uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı.