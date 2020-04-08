Zarif: İran Rusya'nın yeşil koridor oluşturma fikrini memnuniyetle karşılıyor

Twitter hsabından Rusça mesaj paylaşan Zarif, ‘Farklı ülkeler koronavirüsü kontrol etmek için coğrafi sınırlarını kapattılarsa da yardım sınırlarını açtılar’ ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında, ‘Donald Trump, korona ile mücadelede İran'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırmasına dair küresel taleplere direnmeye devam ediyor. Koronavirüs diğer komşu ülkelere de bulaşabilir. İran, Rusya'nın ekonomik savaş ve yaptırımlar yerine yeşil bir koridor oluşturma fikrini memnuniyetle karşılıyor’ diye ekledi.

Zarif dün de yaptığı açıklamada, ABD'nin İran aleyhinde yürürlüğe koyduğu ambargoların kaldırılması gerektiğine işaret ederek, 'Trump'ın sadakasına ihtiyacımız yok' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, 'İran zengin insani ve doğal kaynaklara sahip. Biz Trump'ın yaptırım uyguladığı kaynaklardan solunum cihazı almak mecburiyetinde değiliz ve onun sadakasına ihtiyacımız yoktur' diye belirtti.

Zarif, 'Ondan istediğimiz, petrol ve diğer ürünlerimizi satmamızı, ihtiyaçlarımızı karşılamamızı ve gelirimizi engellememesidir' diye ekledi.