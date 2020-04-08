İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 29 bin 812'ye ulaştı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 3'e, hastalığa yakalananların sayısının ise 64 bin 586'ya kişiye yükseldiğini, 29 bin 812 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 956 kişinin kritik durumda yoğun bakımda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 1997 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 121’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 220 bin 975 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.