Türkiye'ye gaz ihracatı hala yapılamamaktadır

İRNA’ya konuşan Cemşidi Dana, İran-Türkiye doğalgaz boru hattının geçtiğimiz hafta Türkiye topraklarında patlamasının ardından bu hattan doğalgaz ihracatının durduğuna işaret ederek, ‘Türkiye tarafından boru hattında onarım yapılmadığı nedeniyle doğalgaz ihracatı durudurulmuştur’ dedi.

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nin Türk yetkililere patlama bölgesini ziyaret etme talebinde bulunduğunu ve Türkiye'nin yanıtını beklediklerini dile getiren Cemşidi Dana, Türkiye tarafından İran adına inceleme bulunacak kişiyi de Türk tarafına bildirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin bu boru hattını onarmada gecikmesinin iki etkenden kaynaklandığını kaydeden İranlı yetkili, 'Soğuk mevsim sona erdiğinden, Türkiye'deki talebin azalmıştır. Ayrıca korona salgınını önlemek için olay yerinde onarım birimi çalışanları bulunmamaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

İran-Türkiye doğalgaz boru hattında son 15 yılda 11 defa patlama meydana gelmiş ve oğalgaz akışında aksamalara neden olmuştur.