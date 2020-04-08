Yakında korona tanı kitleri üretiminde kendi kendine yeterli hale geleceğiz

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, ’Koronavirüs sorunu topluma sıkıntılar ve acı çektirmesine rağmen, bilim ve bilgi tabanlı şirketler konusunda çok iyi adımlar atabildik. Bunlar halihazırda çok değerli adımlardır. Artık test kitleri hususnda kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık ve üretimimiz günden güne yeni teknoloji ve yöntemlerle artmaktadır' diye konuştu.

Ruhani, 'Her geçen gün bilim, bilgi ve üretimde ilerliyoruz ve meske ithalatına bağımsız hale geliyoruz. Şimdi ise ülkemizde yapay solunum cihazları üretilmektedir' açıklamasında bulundu..

’İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar dolarlık kredi talebine değinen Ruhani, 'Tüm uluslararası örgütleri bu durumda yasal görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz. İran, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın bir üyesidir ve her zaman payını ödemiştir. Bazı rezervlerimiz de onların elinde bulunmaktadır. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa, bizim ve dünyanın kamuoyu için hoş görülemez’ diye belirtti.

Ruhani konuşmasını sonunda, ‘ABD koronavirüs konusunda İran'a uygulanan yaptırımları kaldırmayı reddetti. Bu da ekonomik konularda terörist olan Beyaz Saray'ın aynı zamanda tıbbi konularda da terörist olduğunun kanıtladı’ diye ekledi.