8 Nis 2020 15:30
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Uluslararası Halter Federasyonu Başkanvekili, Kur'an-ı Kerim ayetine atıfta bulundu

Uluslararası Halter Federasyonu Başkanvekili, Kur'an-ı Kerim ayetine atıfta bulundu

Tahran, İRNA- Uluslararası Halter Federasyonu'nun ABD'li Başkanvekili Ursula Garza Papandrea, koronavirüs salgınının yaşandığı bu zor dönemlerin atlatılması ile ilgili konuşurken, Kur'an-ı Kerim'in Şerh Suresi'nin 6. ayetinden alıntı yaptı.

Dünyadaki koronavirüsün patlak vermesi, dünyanın önde gelen şahsiyet ve şampiyonlarının  birçoğunun bu krizin üstesinden gelmek için tavsiyelerde bulunmasına neden olmuştur.

Uluslararası Halter Federasyonu'nun (IWF) Amerikalı başkanvekili Ursula Garza Papandrea, diğer tüm kişilerden farklı olarak, dünya için manevi bir tavsiyede bulundu.

Kişisel Instagram sayfasından paylaşımda bulunan Panadrea, 'Her zorlukla beraber kolaylık da gelecek" temasıyla Şerh Suresi'nin 6. ayetinin yazılı olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Ursula Garza Papandra, Tamaş Ayan'ın bir dizi suçlama ile istifa etmesi sonrasında Ocak ayı sonlarında 90 gün boyunca Dünya Halter Federasyonu başkanvelliğine atandı.

Koronavirüsü nedeniyle Asya Halter Şampiyonası ve diğer kıtalardaki diğer Olimpiyat elemeleri iptal edilmiş durumda.

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