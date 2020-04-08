İran halkı ile dayanışma göstergesi olarak İran bayrağı Azerbaycan'da yansıtıldı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Cavad Cihangirzade, İran bayrağının yansıtıldığı yerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan hükümetinin korona ile mücadelede hayatını kaybeden ve hastalanan İranlılarla dayanışma içerisinde olduğunu göstermesini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

İran bayrağının Haydar Aliyev Merkezi'nde yansıtılmasının Azerbaycan ile İran halkının korona ile mücadelede dayanışma içerisinde olduklarını gözler önüne serdiğine dikkati çeken Cihangirzade, 'Biz Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Azerbaycan devletine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Azerbaycan'ın İran'ın Avrupa, Rusya, Gürcistan ve diğer bölge ülkeleri ile ekonomik iletişimini bu ülke üzerinden sağlaması için katkıda bulunmasını takdire şayan görüyoruz' diye konuştu.

İranlı büyükelçi Azerbaycan'ın korona ile mücadele konusunda İran'la iş birliği yapmasını ve Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşlarının yurda dönmeleri için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Haydar Aliyev Merkezi'nde İran bayrağının yansıtılması, Azerbaycan hükümeti ile halkının küresel korona ila mücadele çalışmalarını takdir etme çerçevesinde yapıldı.دادهاند.