8 Nis 2020 09:26
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News Code: 83742975
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İran'ın BM Daimi Temsilcisi:

Korona ile mücadele için ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı ambargolar son bulmalı

Korona ile mücadele için ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı ambargolar son bulmalı

New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, 'ABD'nin diğer ülkelere karşı uyguladığı yaptırımlar, koronavirüsün lehine ve tüm dünyanın aleyhinedir ve kaldırılmalıdır' dedi.

BM Genel Kurulu'nun 'Küresel Korona ile Mücadele Dayanışma' adı ile karar alması nedeniyle BM Genel Kurulu Başkanı'na hitaben bir mektup yazan Taht-ı Revançı, ABD'nin insanlık dışı ambargolarının korona ile mücadele eden ülkelere büyük sorunlar yaşattığını söyledi.

Bu durumun sadece ülkelerin vatandaşlarının zararına değil, korona ila küresel mücadeleye ve tüm yer küresinden yaşayan insanların sağlığına zarar verdiğini belirten İran temsilcisi, 'Korona ile mücadele için, ABD'nin yasa dışı ambargolarının kaldırılması, tüm dünyanın lehine ve biz zorunluluktur' diye vurguladı.

Her geçen gün dünya kamuoyunun ABD'nin tek taraflı yaptırımları kaldırması çağrısının arttığını kaydeden Taht-ı Revançı, 'ABD bu isteklere cevaap vermek yerine, tek taraflı yasa dışı ambargoları kaldırmadığı gibi, hatta bazen bunları şiddetlendirmiştir' diye ekledi.

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