İran'da günlük 1 milyon adet 3 katlı maske üretilmektedir

Bir maske üretim fabrikasının açılış töreninde konuşan Şanesaz, koronavirüsten önce ülkede 3 katlı sanayı maske üretiminin günlük 100-150 bin civarında olduğunu, şimdiki istatistiklerin ise bu rakamın bir milyona ulaştığını gösterdiğini söyledi.

Yapılan programlara ve Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın öngörülerine göre önümüzdeki 2-3 hafta içinde 3 katlı maske üretiminin günlük 5 milyona yükseleceğine işaret eden Şanesz, bu koşullarda da diğer ülkelere maske üretme imkanını elde edeceklerini belirtti.

N95 maske temini ile ilgili son durum hakkında da bilgi veren İranlı yetkili, 'Korona salgınından önce günlük N95 üretim miktarımız 5 bine bile çıkmazken, halihazırda 140 bin adede ulaştık. Sağlık merkezlerimizin ihtiyaçları iyi bir şekilde karşılanmaktadır' diye konuştu.

İzole tulum ve giysilerin günlük üretim kapasitesinin 50 bin adet kadar olduğunu vurgulayan Şanesaz, sanayi maskesine ek olarak ilgili kurumlardan gerekli izinler alınarak, mesleki üretimi de hedeflediklerini duyurdu.

Dezenfektan ürünlerinin üretiminin korona salgınından önceki döneme göre sekiz kat arttığını ifade eden Gıd ve İlaç Kurumu Başkanı, bu ürünlerin geniş şekilde eczanelere dağıtılması ile bu konuda sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.