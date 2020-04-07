Nükleer tıp sektörü ile ilgili hizmetler, uygun hızla uygulanmaktadır

Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Salihi son bir yıl içinde 122 yeni ürünü piyasaya sürdüklerine işaret ederek, bunun da İran Atom Enerjisi Kurumu'nun gurur verici faaliyetlerinin tam kapsamlı ilerletilmesi için yeni bir sayfa niteliğinde olduğunu kaydetti.

Nükleer tıp sektörü ile ilgili hizmetlerin ve ülke sağlık ve tedavi sisteminin ilaç ihtiyaçlarıınn karşılanmasının gerekli hızla sürdüğünü belirten Salihi, 'Emepryalizmin acımasız ambargolarına maruz kaldığımız bu koşullarda, tıp camiamızın ihtiyaçlarını karşılamak ulusal ve ahlaki bir görev olarak çok özel önem arzediyor' ifadesini kullandı.

Buşehr Nükleer Santrali'nin 2 ve 3 sayılı birimlerinin yapımının devam ettiğinin altını çizen Salihi, Nükleer Anlaşma kapsamında Erak-Hundab'ta bulunan Ağır Su Reaktörü'nün yenileme işlemlerini devam ettirdiklerini bildirdi.

Korona virüsü salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımı ile düzenlenmesi planlanan yeni ürün tanıtım törenlerinin ertelendiğini dile getiren Salihi, bu törenlerin gelecekte uygun bir zamanda yapılacağını sözlerine ekledi.