İran'da akıllı gümrük projesinin tanıtımı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend ve Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin katıldığı törenle ticaret güvenliğinin ve artırılması ve kolaylaştırılması amacıyla akıllı gümrük projesi faaliyete başladı.

Akıllı gümrük projesinde dronelar aracılığıyla uzaktan kontrollerle We sistemi üzerinde gerekli izinlere sahip girişimci ve tüccarın faaliyetlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu projenin diğer pogramları arasında ortak sınır kapısının geliştirilmesi, sınır ötesi ticaret kapısının güçlenmesi, akıllı ve dinamik risk yönetimi ve e-tırın büyümesi gibi hedefler de yer almaktadır.