8 Nis 2020 02:55
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News Code: 83742906
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İran'da akıllı gümrük projesinin tanıtımı gerçekleşti

İran'da akıllı gümrük projesinin tanıtımı gerçekleşti

Tahran, İRNA- Ticaretin kolaylaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Sanayi ve Ekonomi bakanlarının katılımıyla akıllı gümrük projesinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend ve Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin katıldığı törenle ticaret güvenliğinin ve artırılması ve kolaylaştırılması amacıyla akıllı gümrük projesi faaliyete başladı.

Akıllı gümrük projesinde dronelar aracılığıyla uzaktan kontrollerle We sistemi üzerinde gerekli izinlere sahip girişimci ve tüccarın faaliyetlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu projenin diğer pogramları arasında ortak sınır kapısının geliştirilmesi, sınır ötesi ticaret kapısının güçlenmesi, akıllı ve dinamik risk yönetimi ve e-tırın büyümesi gibi hedefler de yer almaktadır.

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