İran'da 30 yeni ilacın üretimi ile 50 milyon dolar döviz tasarrufu sağlanacak

30 yeni ilacın üretiminin başladığı nedeniyle düzenlenen törene katılan Şeriatmedari burada yaptığı açıklamada, 'İran malı destek yılı olarak adlandırılan geçtiğimiz yıldan geçerek üretimin sıçraması isimli yeni yıla adım attık' dedi.

1400 çeşit malın ithalatının yasaklanması ve bazı politikaların hayata geçmesi ile İran malı ürünleri desteklemenin yolunun açıldığına işaret eden Şeriatmedari, kuralları ve ruhsat verme prosedürlerini kolaylaştırarak, üretim koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İran malı üretimin genişletilmesi için gerekli kültürün oluşmasının önemine işaret eden İranlı Bakan, yabancı mallara ihtiyaç duymadıklarını ve özel sektörde faaliyet gösteren fonlar gibi kurumların hükümet ile uygun iş birliği içinde olduğunu bildirdi.

Bugün TPCO Şirketi'ne ait ilaçların tanıtımını yaptıklarını kaydeden İranlı yetkili, 'Bu şirket tek başına ülke ilaç üretiminin yüzde 30'u, ilaç dağıtımının ise yüzde 35'ini yapmakta ve yeni ilaçların yapımı ile 50 milyon dolar döviz tasarrufu sağlanacak' değerlendirmesinde bulundu.