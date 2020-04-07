İran'dan OPEC toplantısı öncesi petrol üretimi ile ilgili açıklama

Twitter hesabından görüşlerini paylaşan Zengene, OPEC konferansı başkanı Cezayir Petrol Bakanı ile yaptığı görüşmelere işaret ederek, 'Daha önceki gün de Rusya ve Kuveyt petrol bakanları ile yaptığım ayrı ayrı telefon görüşmelerinde OPEC üyesi ve OPEC dışı ülkeler arasında Perşembe günü yapılacak toplantıda petrol piyasasına istikrarın geri gelmesi için karar alma yöntemi konusunu masaya yatırdım' değerlendirmesinde bulundu.

Bu görüşmelerde ABD ve Kanada gibi diğer petrol üretici ülkelerin de konuya katılmaları gerektiğinin altını çizdiğini ifade eden Zengene, 'OPEC üyesi ve OPEC dışı ülkeler arasında her hangi bir toplantı gerçekleşmeden önce, üretim kısıntısının temelini oluşturacak her ülkenin üretim miktarı hususunda mutabakat sağlanması gerekiyor' diye ekledi.

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ örgütünden üç kaynak, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere başlıca petrol üreticilerinin Perşembe günü yapılacak toplantıda ABD'nin de katılması şartıyla üretim kısıntısında anlaşma olasılığı olduğunu söyledi.