8 Nis 2020 03:35
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News Code: 83742872
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomik İşleri Yardımcısı:

ABD, İran'ın İMF'den kredi talebini veto etme hakkına sahip değil

ABD, İran'ın İMF'den kredi talebini veto etme hakkına sahip değil

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Nihavendiyan, ABD dahil hiçbir ülkenin İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan kredi talebini veto etme hakkına sahip olmadığını söyledi.

CNN suncusu Christiane Amanpour ile videolu söyleşi gerçekleştiren Nihavendiyan, 'Uluslararası Para Fonu'nda hiçbir ülke veto hakkına sahip değil ve bu fonun politikası, kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve onaylanması için insaflıca davranmak yönünde olmuştur' dedi.

İran'ın İMF'den cil kredi talebinde bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 'Bu talep, otomatik bir araç olarak ülkelerin mali ihtiyaçlar duyduğu zamanlarda onu kullanabilmeleri için tasarlanmıştır. İran İMF'nin kurucu üyelerinden olup iyi mali performans sergilemiş ve bu uluslararası kurumun bekleneni yerine getirmesi gerekmektedir' diye konuştu.

Nihavendiyan ayrıca İran'ın kredi talebibib reddedildiği yönündeki söyletinlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, İran'ın talebinin işleme konularak gerekli aşamalardan geçtiğini ve birçok ülkenin bunu desteklediğini sözlerine ekledi.

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