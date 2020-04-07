İran-Türkiye arasında yeni ticaret rotası belirlendi

İran Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Sözcü Larifi yaptığı açıklamada, Sarısu Sınır Çarşısı'nın korona salgını günlerinde sadece sağlık malzemeleri ve ilaç yüklü tırların girişi için belinlendiğine işaret ederek, 'Bu hafta sonundan itibaren Sarısu, sağlık malzemeleri yüklü tırlara ilaveten, tırdan tıra yüklemeli transhipment yöntemiyle Türkiye'den İran'a mal ithalatı için yeni rota olarak belirlendi' dedi.

Bütün takiplere rağmen Bazergan sınır kapısından tırların geçişinin normale dönmesi için her hangi bir karar alınmadığını ve bu konuda medyaya yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Latifi, 'Sarısu Sınır Çarşısı günlük sadece 15 tırı kabul edebilir. Bu da ileri dönük bir adım sayılmalıdır. İran Gümrüğü bu kararın uygulanması çerçevesinde bu çarşıyı yükleme ve boşaltma tesisleri ile donatmaya başlamış ve sağlık sektörü temsilcileri de sağlık protokollerinin hayata geçirilmesi için koordinasyonlara başlamışlardır' açıklamasında bulundu.

Türkiye-İran arasında dermiyolları hattının açık olduğuna da dikkati çeken İranlı yetkili,' Son 24 saat içinde iki ülke arasında 103 vagonun geliş gidişine tanık olduk ve bu yol, halihazırda iki ülke arasında mal değişimi için en iyi noktadır' diye ekledi.