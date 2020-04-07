İran çelik üretiminde dünya onucusu

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 40 milyon ton çelik üretiminin hedeflendiği 2020 yılı için 30 milyondan fazla çelik külçe üretim beklenmektedir.

Çizilen yol haritası kapsamında 2019 yılı için de 31 milyon ton çelik külçe üretimi öngörülse de 11 yıllık dönemde 25 milyon tona yakın üretim gerçekleşti.

Ayrıca geçtiğimiz yılın ilk 11 aylık döneminde ülke genelinde birisi tesis oluşumu ve dördü gelişim projesi olmak üzere 5 çelik projesi hayata geçirilmiştir. Bunlardan ikisi İsfahan ilinde uygulanmaktayken, Luristan, Fars ve Huzistan ilelrinde birer proje hayata geçti.