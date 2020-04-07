İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 27 bin 39'a ulaştı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 872'e, hastalığa yakalananların sayısının ise 62 bin 589'a kişiye yükseldiğini, 27 bin 39 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 987 kişinin kritik durumda yoğun bakımda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 2 bin 89 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 133’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 211 bin 136 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.