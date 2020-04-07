Korona ile mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğine hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Zarif, Türkiye'de korona virüsünün yayılması nedeniyle bu ülke halkıb ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunarak, korona ile mücadele için İran'ın Türkiye ile iş birliği yapmaya ve bu ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Bu görüşmede taraflar taşımacılık ve transit alanını da ele aldı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan son verilere göre, bugüne kadar 30 bin 217 vakanın olduğu Türkiye'de 649 kişi hayatını kaybetti.