Tahran, İRNA- Bu görüşmede Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın farklı şehirlerinin tecrübelerini belediye sitesinde derlemesindne dolayı teşekkürlerini ifade ederek, Tahran'ın koronanın yanı sıra yaptırım virüsü ile de mücadele ettiğini ve bu konunun Dünya Büyükşehirler Toplantısı'nda dillendirilmesini istediklerini söyledi.
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Tahran ve Ankara Belediye Başkanları internet üzerinden görüştü
Tahran, İRNA- Bu görüşmede Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin…
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Zarif: Trump'ın sadakasına ihtiyacımız yok, yeterki o bizim petrol satışımızı engellemesin
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran aleyhinde yürürlüğe koyduğu…
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İran korona ile mücadelede tek taraflılıktan kaçınılması gerektiğini vurguladı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbs Musevi, Dünya Sağlık Günü nedeniyle twitterdan…
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Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin bugünkü programlarından kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin katılımıyla bugün başkent…
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Korona ile mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğine hazırız
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı…
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Dereçay çiçekleri
Şehrikürd, İRNA- Şehrikürd’ün dağlık ve soğuk iklimi daha inatçı tarım ürünlerinin büyümesine…
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Meşhed'deki Millet Parkı'nda lale güllerinden kareler
Meşhed, İRNA- Görüntülerde İran'ın kuzeydoğusunda kutsal Meşhed şehrinde Millet Parkı'ndaki…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 27 bin 39'a ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Rus yetkili ABD'yi İran'a yönelik yaptırımları kaldırmamasının sonuçları konusunda uyardı
Moskova, İRNA- Rusya’nın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi…
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İranlı bilgisayar oyuncu sayısı 41 milyon kişiye ulaşacak
Tahran, İRNA- İran Ulusal Bilgisayar Oyunları Kurumu Genel Müdürü Sadık Pejman, ’Tahminlerimiz,…
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