7 Nis 2020 19:26
Journalist ID: 2391
News Code: 83742318
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Tahran ve Ankara Belediye Başkanları internet üzerinden görüştü

Tahran ve Ankara Belediye Başkanları internet üzerinden görüştü

Tahran, İRNA- Bu görüşmede Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın farklı şehirlerinin tecrübelerini belediye sitesinde derlemesindne dolayı teşekkürlerini ifade ederek, Tahran'ın koronanın yanı sıra yaptırım virüsü ile de mücadele ettiğini ve bu konunun Dünya Büyükşehirler Toplantısı'nda dillendirilmesini istediklerini söyledi.

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