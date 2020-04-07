Rus yetkili ABD'yi İran'a yönelik yaptırımları kaldırmamasının sonuçları konusunda uyardı

Olyanov Salı günü Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yaptırımları hafifletme hakkında düşünmeye hazır olmadığını yazdı.

Olyanov twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

‘İnsani düşüncelerini bir kenara koyuyoruzç Her halükarda koronavirüsün komşu ülkelere yayılabileceği ve bölgedeki 70 bin ABD askeri ve çok sayıda Amerikan vatandaşını etkileyebileceği düşünüldüğünde, ABD'nin bu yaptığı gerçekçi değildir.'

Olyanov, ayrıca INSTEX'i genişletme ve bu mekanizmaya daha fazla ülkenin dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

’INSTEX 'teki katılımcı listesini genişletmeyi ve Avrupa Birliği dışındaki daha fazla ülkeyi bu projeye dahil etmeyi düşünüyorum, çünkü herkesin yararınadır’ diyen Rus yetkili, bu durumda İran'ın BM Güvenlik Konseyi kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyma ihtimalinin daha net olacağına dikkat çekti.

INSTEX, İran ile dolar dışı ticareti kolaylaştırmak için Şubat 2016'da Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından oluşturulan özel bir finansal araçtır.

INSTEX'in merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunmaktadır.

31 Mart'ta Alman Dışişleri Bakanlığı, INSTEX olarak bilinen Avrupa ve İran finansal mekanizmasına dayanarak İran ile ilk finansal operasyonu doğruladı.

bu Bakanlığın Twitter'da yayınlanan açıklamasına göre, Berlin, Paris ve Londra, tıbbi ekipmanların İran'a teslim edilmesini kolaylaştırmak için Instex'e dayanan ilk İran ticaretini başarıyla tamamladılar.