Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin katılımıyla maske üretim birimi faaliyet başladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cihangiri'nin katıldığı törende açılan üretim biriminde günlük 30 bin adet filtreli ve hastanelerde kullanılabilecek maskenin üretimi hedefleniyor. Maskelerin üretimi ile Tahran hastane ve eczanelelerinin ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması amaçlanmıştır.

Daha önce güvenlikli ayakkabı üretim sektöründe faaliyet gösteren Yahya Sanayi Grubu'nca açılan bu üretim birimi, korona hastalığının ülkede yayılması ile bazı üretim hatlarının işlevini değiştirerek, birkaç katlı maske üretimine başladı. Yahya Grubu'nun 5 milyar Tümen civarında yatırım yaptığı bu üretim hattında 250 kişi istihdam edilmiştir.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani ile Tahran Valisi Muhsini Bendpey de açılış töreninde Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri da katıldı.