Korona uluslararası süreçlerde İran üzerinde nasıl etkiler bırakacak?

Ülkelerin korona virüsü ile mücadele yöntemi, onların bu hastalığı yönetmedeki güçleri, vatandaşlarının hayatını koruması ve ekonomileri üzerindeki zararları önlemesi gibi konular, uzun süre uzmanlar tarafından tartışılacak. Halihazırda bile hangi hükümet modellerinin bu hastalıkla mücadelede daha az veya daha çok başarı sağladığı konusundaki tartışmalar devam etmektedir.

Bu arada İran'ın da korona ile mücadeledeki koşulları kendine özgüdür. İran sağlık ve tedavi sisteminin son 40 yılda kendi vatandaşlarının sağlığını temini konusunda güçlü altyapı sağlamasına rağmen, ABD'nin son yıllardaki tek taraflı ambarggoları, İran'ın ekonomik gücüne olumsuz etki bırakmıştır. Yaptırımların devam etmesi, korona ile mücadelede diğer ülkelerin ve ilgili örgütlerin iş birliğini engellemiştir.

Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniversitelerde göreb yapan siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğretim görevlileri ve yorumcularla korona'nın gelecekteki uluslararası süreçler üzerindeki etkileri hakkında görüştük. Görüştüğümüz uzmanların görüşleri şu şekildedir:

Mecid Tefrişi: petrole bağımsız ve ihracat temelli ekonomini gündemde yer alması

İran'ın Batı yaptırımların yeni dalgası, petrol fiyatlarının dip yaptığı ve korona sonrası olası krizlerin gölgesinde yerli üretim ve ihracat konusuna yönelik yaklaşımı dikkate alınırsa, ülkemizin bölge ve komşu ülkelerdeki ihracat pazarını genişleteceğini ve gerçek anlamda petrole bağımsız ihracata dayalı ekonomiyi uygulayacağını söyleyebiliriz.

İran ayrıca uluslararası ilişkilerde siyasi dengelerin korunması şartıyla bilimsel ve kültürel alışveriş yaparak, yeni döenmde dünyadaki bilimsel, kültürel ve teknoloji alanındaki gerçek konumunu elde edebilir.

Diyako Hüseyni: İran'ın koronayı hızla önlemesi, dış politikada çarpıcı bir sermaye olabilir

En zor yaptırımların altında korona ile mücadele eden tek ülke İran'dır. İran'ın bu krize en kısa cadede galip gelmesi, süratle dış politikada çarpıcı bir sermaye olarak Trump yönetimindeki en habis politikacıların zihninde var olan İran'ı çökertme rüyasına son verebileceği gibi, İran'ın dünya ülkelerinin boğuştuğu en zor sorun karşısında işlevsel ve başarılı olduğunu kanıtlayabilir.

Nadir İntisar: Uluslararası kurumlar, ABD'nin İran karşıtı ambargolarının kaldırılması için pratik adım atmamıştır

Birçok ülke ve uluslararası örgüt, ABD ambargolarının son bulmasını istese de pratikte böyle bir olay yaşanmamış ve bu ülkeler sadece mektup yazmakla ve slogan atmakla yetinmiş ve ABD'nin İran'a karşı politikalarının takipçisi olmuşlardır.

Ali Vaiz: İran tansiyon düşürmek için komşu ülkelerin yardımından yararlanmalı

İran, ortaya çıkan zor koşullarda, yardımda bulunan bazı komşu ülkelerden yararlanarak bölge çapında tansiyonu düşürebilir.