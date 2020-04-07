7 Nis 2020 10:41
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News Code: 83741694
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Haşemi: Anadolu Ajansı ve IRNA, aralarında 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan beri yakın ilişkilerini sürekli geliştirmektedir

Haşemi: Anadolu Ajansı ve IRNA, aralarında 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan beri yakın ilişkilerini sürekli geliştirmektedir

Tahran, IRNA- İran'ın resmi haber ajansı (IRNA) Genel Müdürü Seyed Zia Haşemi, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek AA ve IRNA'nın, 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan bu yana yakın ilişkilerini sürdürdüklerini vurguladı.

Haşemi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA’nın bu uzun yolculuğu yöneticilerin, habercilerin ve çalışanlarının azim ve kararlılığı olmadan mümkün olamazdı." diye yazdı.

Haşimi, dünyanın özellikle bu zor dönemde ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği bu günlerde medyanın profesyonel kararlılığına ihtiyaç duyduğunu belirterek,  "Bu kapsamda AA ve diğer uluslararası haber ajanslarıyla iş birliğine IRNA olarak her daim hazırız. Gerçek şu ki, Anadolu Ajansı ve IRNA, aralarında 40 yıl önce imzaladıkları ilk anlaşmadan beri yakın ilişkilerini sürekli geliştirmektedir. İki haber ajansı haber ürünlerini birbiriyle paylaşmış ve birbirlerinin habercilerine her zaman destek sağlamıştır.’’ dedi.

Haşimi, ‘’ IRNA ve AA, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) bünyesinde de etkili iş birliklerinde bulunmuşlardır. Umarım AA ve IRNA arasındaki dostane ilişkiler gelecekte de gelişerek devam eder." İfadesini kullandı.

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2012

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