İran ürünü korona tanı kiti ve maskesi yakında piyasaya çıkacak

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Şükri, 'Şehit Beheşti Üniversitesi ülkemizin şimdiki koşullarını dikkate alarak korona ile mücadele kapsamında biyoteknoloji, üretin ve ekipmanlar, sosyal konular, hukuki, ekonomik ve siyasi meseleler ve ahlak ile din alanlarında 6 bilim ve araştırma kolu oluşturmuştur' dedi.

Çeşitli tanı kitlerini ürettiklerini kaydeden Şükri, 'Piyasadaki mevcut kitlerin hastalığın teşhisi için birden birkaç saate kadar zamana ihtiyacı var, ancak Şehit Beheşti Üniversitesi'nce üretilen kitler en fazla 20 dakika içinde korona hastalığını teşhid ediyor ve bu kitler, korona virüsünden öte AIDS ve kuş gribi gibi hastalıklarda da kullanılabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüsü öldüren maskenin üretimi

Şehit Beheşti Üniversitesi araştırmacılarının İran'da ilk defa kumaş ve giysiler üzerinde fiziksel ve kimyasal işlemlerle bu giysileri koronaya karşı dirençli hale getirmeyi başardıklarının altını çizen Şükri, hafif ventilatörlerin üretiminin de tasarım aşamasında olduğunu ve bir ay içinde üretimi yapılacağını kaydetti.

Korona akıllı tanı sistemi

Şehit Beheşti Üniversitesi Araştırma İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Şükri ayrıca üniversitenin tomografi görüntüleri, öksürük sesi ve klinik veri analizini eşzamanlı ve akıllıca yapabilen akıllı tanı sistemi tasarladığına dikkati çekerek, bu sistem sayesinde doktorların verilere dayanarak korona hastalığının hastanın vücudunda olma olasılığı oranını teşhis edebileceğini sözlerine ekledi.