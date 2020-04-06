Kuveytli yetkili İran'ın korona ile mücadele çalışmalarını güçlü olarak nitelendirdi

İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İran ile bir araya gelen Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Carullah, İran'ın koronayı kontrol almak için aldığı önlemlerin ve bu ülkenin sağlık sisteminin güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasında İran'a yardım konusunda koordinasyon çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

İran'ın Kuveyt Büyükelçisi İrani de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Kuveyt'in İran'a sağlık malzemesi yardımından dolayı teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasında bu konudaki iş birliğin artırılmasını istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Kuveyt Dışişleri Bakanı İran'a 10 milyon dolar sağlık malzemesi yardımı yaptıklarını açıklamıştı.