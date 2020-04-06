Korona ile mücadele için uluslararası iş birliği gerekiyor

Havza Haber Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayetullh Arafi'nin UNESCO Genel Sekreteri gönderdiği mektupta, 'Kum'daki ve İran genelindeki dini liderler, korona salgınından endişe duyuyor ve bu kriz ile diğer krizlerin bir an önce yok edilmesi için dua ediyor' mesajı paylaşıldı.

Mektubun devamında şu açıklamalara yer verildi:

'Sağlık ve bilimsel tavsiye ve talimatlara vurgu yaparak, bu salgınla mücadele için küresel iş birliği zorunluluk arzediyor. Bu ve adaletsizlik, ayrımcılık, insanlık dışı ambargolar, çevre sorunları, savaş, terör ve kitlesel imha silahları gii diğer çağdaş krizlerle mücadele için uluslararası iş birliği ve dayanışma gereklidir.

İran İlmiye Havzası, dini bu sorunların çözümü için bir çözüm yolu olarak görüyor ve çevreyi koruma yaklaşımının gözden geçirilmesini ve baı ülkelerin sorumsuzca davranışlarına karşı çıkılması talebinde bulunuyor.

Ayetullah Arafi daha önce de İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu Başkanı'na gönderdiği mektubunda İlmiye Havzaları olarak bu kurumla koona ile mücadeşe kapsamında bilimsel, araştırma ve kültürel iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ayetullah Arafi bu mektubunda İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ile korona ve diğer krizlerle mücadele için bilimsel, araştırma ve kültürel iş birliği yapmayı istediklerini ve İran'da ve Kum'da yaşayan dini liderlerin koronanın yayılmasından kaygı duyduklarını söyledi.

Mektubun bir kısmında şu ifadelere eyr verildi:

'İran ve Kum'da mukim dini liderler, korona virüsünü hızla yayılmasından endişe duyuyor ve bu krizin ve diğer çağdaş krizlerin bir an önce son bulması için dua ediyor.

Dini merciler olarak İslam, Kur'an ve Hz. Muhammed'in öğretileri doğrultusunda bilim ile din veya tedavi ile dua arasındaki sahte kutuplaşmalar esir olmayacağız ve nefsimizin ıslahına dikkat etmekle birlikte bireysel ve sosyal sağlık kurallarına uymayı görev olarak görmekteyiz.'

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur de, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3739'a, bu hastalığa yakalananların sayısının 60 bin 500'e yükseldiğini, 24 bin 236 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.