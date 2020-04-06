İran mahkumların yurda dönmesi için adli görüşmelerini sürdürüyor

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Uluslararası İşler ve İnsan Hakları Bakan Yardımcısı ve Mahkumlar Değişim Komitesi Başkanı Mahmud Abbasi yaptığı açıklamada, 'Geçtiğimiz Şubat ayından beri korona salgınının ortaya çıkması ile diğer ülkelerle mahkumların değişimi için müzakerelere devam ediyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile İnterpol aracılığıyla mahkumların değişimi için çabalarımız artarak sürüyor' dedi.

İran'ın diğer ülkelerin mahkumlarının değişimi için hazır olduğuna değinen Abbasi, 'Halihazırda 2600 Afgan mahkum, ülkelerine dönmek için hazır ve bazı Orta Asya ülkeleri de mahkum vatandaşlarını almayı kabul etmişlerdir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın aktif hukuki ve adli diplomasisine ve insan hakları temelli ilkelerine dikkati çeken Adalet Bakanı Yardımcısı, 'Mahkumların takası, İran'ın hümaniter politikaları ve İslami ve insani rafeti çerçevesinde yapılmakta ve kuşkusuz bu kritik koşullarda ülkeler birbirinin yanında saf tutarak koordine politikaları uygulamalıdır. İran İslam Cumhuriyeti de çeşitli durumlarda bu ilkeye bağlılığını kanıtlamıştır' diye ekledi.