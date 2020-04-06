Dünya liderleri ABD'nin İran karşıtı ambargolarının kaldırılmasını istedi

Guardian'da yayınlanan habere göre, ambargoların kaldırılması ile potansiyel olarak binlerce İranlının hayatının kurtarılması ve bu ülkede virüsün yayılma hızının düşmesi ile komşu ülkelere de yararlı olacağı ifade edildi.

Açıklamaya imza atan liderler, deklarasyonun bir bölümünde, 'ABD sınırları dışındaki insanların hayatının kurtarılması, bütün dünya güvenliği için önem arzetmekte ve bu konuda siyasi ihtilaflar göz ardı edilmelidir' denildi.

Açıklamaya AB eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, ABD eski Dışişleri Bakanı Albright ve eski Savunma Bakanı Hagel, Dünya Sağlık Örgütü eski genel müdürü, NATO eski genel sekreteri ve bazı saygın uluslararası diplomatlara imza attı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

'ABD'nin maksimum baskı politikası, İran sağlık sistemini etkilemiştir. ABD'nin iddia ettiği hümaniter muafiyetlere rağmen uygulanan yaptırımlar sonucu, ilaç ve sağlık malzemelerinin teminini hayli zorlaştırmıştır.

ABD'den İran Merkez Bankası'nın İMF'den talep ettiği 5 milyar dolarlık krediye karşı çıkmamasını ve İran ile AB arasındaki INSTEX mali mekanizmasını desteklemesini bekliyoruz.'