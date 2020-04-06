ABD'nin İran halkına karşı uyguladığı ambargolar, insanlık dışıdır

Kültür ve İslami İrşat Kurumu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yaptığı açıklamada, İbrahim Türkman mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici kararında ABD'nin yeniden ambargo uygulamasının hümaniter işler, sivil hava taşımacılığı ve ilaç teminini kapsamaması gerektiği vurgulanmıştır. Korona salgınının ortaya çıkması ile ABD'nin yasa dışı yaptırımları, koronalı hastaların tedavisini zorlaştırdığı gibi, insanlığın bu küresel facia ile karşılaştığı ve küresel dayanışma gerektirdiği bugünlerde, ABD kendi yasal taahhütlerini yerine getirmekten çekinmektedir.

Bu ülke ayrıca diğer hükümetleri de BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına uydukları için tehdit ederek cezanlandırmakta ve nefret, intikam ve düşmanlığı yeni dalgasını yaymaktadır.'