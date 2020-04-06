Tahran ve Ankara zor günlerde yan yana olacaktır

Hanaçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Hanaçi mesajında, ‘’Zor zamanlarda milletlerin kaderi aa fazla bir birine bağlanır ve Şehir yönetimleri buna inanırlarsa yönetecekleri kentleri daha iyileşir. ‘’ dedi.

Hanaçi, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir telefon yaptığına işarete Tahran ve Ankara’nın her zaman olduğu gibi yan yana olacaklarını belirtti.

Tahran ve Ankara 2013 yılından beri Kardeş Şehirlerdir.

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2012