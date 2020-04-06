İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ile korona konusunda bilimsel iş birliğine hazırız

Havza Haber Merkezi'nin haberine göre Ayetullah Arafi bu mektubunda İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ile korona ve diğer krizlerle mücadele için bilimsel, araştırma ve kültürel iş birliği yapmayı istediklerini ve İran'da ve Kum'da yaşayan dini liderlerin koronanın yayılmasından kaygı duyduklarını söyledi.

Mektubun bir kısmında şu ifadelere eyr verildi:

'İran ve Kum'da mukim dini liderler, korona virüsünü hızla yayılmasından endişe duyuyor ve bu krizin ve diğer çağdaş krizlerin bir an önce son bulması için dua ediyor.

Dini merciler olarak İslam, Kur'an ve Hz. Muhammed'in öğretileri doğrultusunda bilim ile din veya tedavi ile dua arasındaki sahte kutuplaşmalar esir olmayacağız ve nefsimizin ıslahına dikkat etmekle birlikte bireysel ve sosyal sağlık kurallarına uymayı görev olarak görmekteyiz.'