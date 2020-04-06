Korona virüsü son 24 saatte İran’da 136 can daha aldı

Dünden bu yana 2274 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 136’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülke genelinde iyileşip taburcu edilen korona hastaların sayısının 24 bin 236 kişiye ulaştığını dile getiren Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastaların 4083’ünün durumların ağır olduğunu ifade etti.

Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi.