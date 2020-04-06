6 Nis 2020 15:10
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News Code: 83740887
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Korona virüsü son 24 saatte İran’da 136 can daha aldı

Korona virüsü son 24 saatte İran’da 136 can daha aldı

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3739'a, bu hastalığa yakalananların sayısının 60 bin 500'e yükseldiğini, 24 bin 236 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2274 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 136’sının daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülke genelinde iyileşip taburcu edilen korona hastaların sayısının 24 bin 236 kişiye ulaştığını dile getiren Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastaların 4083’ünün durumların ağır olduğunu ifade etti.

Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi.

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