İran'dan 'Demokrasi ile Selfie' Amerikan festivalinde en iyi film ödülüne aday gösterildi

28 ülkeden gönderilen film arasında en iyi film ödülüne aday olarak gösterilen film, Berlin'den sonraki ikinci küresel gmsteriminde, 31 Mayıs tarihinde Flodari'nin Jacksonville kentinde düzenlenmesi planlanan ABD Güneydoğu Bölgesel Film Festivali'nde en iyi film ödülüne aday gösterildi.

Pejman Bazeği, Polad Kimyayi, Kuruş Tehami, Atilla Pesyani, Sima Tirendaz, Emir Abbas Gülab gibi oyuncuların oynadığı filmde İran-Irak savaşında yer alan kişilerin hikayeleri farklı bir bakış açısıyla seyircinin karşısına çıkmaktadır.

Farabi Sinema Kurumu, Devrim ve Kutsal Savunma Sinamesi Derneği gibi kurumların iş birliği yapılan filmin küresel dağıtımını ise American Brightlight Film Productipns isimli firma yaptı.